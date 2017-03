Delfi ja Eesti Päevaleht kohtus täna vahetult enne meeste kuulitõuke lõppvõistluse algust eestlastelegi hästi teada heitetreeneri Vesteinn Hafsteinssoniga.

Teatavasti tegi just tema kümmekond aastat tagasi Gerd Kanterist (37) maailma parima kettaheitja, samuti oli islandlane mitu aastat noore Martin Kupperi (27) juhendaja.

"Kohtume Gerdi ja Martiniga tihti võistlusel. Räägime alati juttu ja soovin neile tänaseni kõige paremat," ütleb heatujuline Hafsteinsson alustuseks.

"Martin on väga suur talent. (Rõhutab.) Ta on kettaheite jaoks loodud, ta on ilus kettaheitja (beautiful discus thrower). Tema heited Rio olümpial avaldasid mulle muljet, need üllatasid mind! Kuid ta on liiga ebastabiilne. Ja mulle tundub, et Martin peab enesekindlamaks muutuma, kui soovib kaugele jõuda."

Kas Kupper, kelle rekord on 66.67, võiks alistada Hafsteinssoni hinnangul lähiajal maagilise 70 meetri joone? "See on võimalik, kuid ma arvan, et tema eesmärgiks võiks olla pigem medalid."

Kanteri tiitlivõistlustel võidetud medalite arvu (11) peab 56-aastane treener fenomenaalseks.

"See on uskumatu, mida Gerd teeb! Poleks arvanud, et ta Amsterdami EM-il medali võidab ja Rios viiendaks tuleb, aga ta tegi seda. On selge, et Gerdil muutub medalile jõudmine iga aastaga üha keerulisemaks - ka Londoni MM-il poodiumile pääsemine oleks suur üllatus -, aga nii kaua, kui ta püsib tippkonkurentsis ja naudib võistlemist, ei ole tal põhjust areenilt lahkuda."

Hafteinssoni praegustest hoolealustest on selgelt edukaim rootslane Daniel Stahl, kes lõpetas mulluse hooaja maailma hooaja edetabelijuhina (68.72) ja heitis tänavu sisehallis kõigi aegade teise tulemuse (66.90).

"Ma arvan, et ta ületab sel hooajal 70 meetri piiri ja võib-olla isegi Rickard Bruchi Rootsi rekordi 71.26. Ta on võrreldes eelmise talvega palju tugevamaks muutunud."

Hafsteinssoni sõnul on arvates on Stahl ja Kanter täiesti erinevad sportlased.

"Nende suurim erinevus on iseloom. Gerd oli väga tõsine sportlane, täisproff, kes jälgis iga sammu oma karjääris väga hoolikalt. Daniel on siiani olnud väike poiss suure mehe kehas. Ta on rohkem selline naljavend, kes võtab kõike lõbusamalt kui Gerd. Seepärast tuleb talle ka treenerina läheneda hoopis teistmoodi," selgitab ta.

"Daniel on Gerdist aeglasem, kuid see-eest pikem, suurem ja tugevam. Ja ta on ta väga hea painduvuse ja heitetunnetusega," lisab Hafsteinsson lõpetuseks.