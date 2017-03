Olümpiavõitja Jaak Uudmäe 25-aastane tütar ja hoolealune alistas elu esimesel tiitlivõistlustel isikliku sisemargi 15 ja absoluutse rekordi 4 sentimeetriga. Eesti kõigi aegade edetabelis püsib ta kuuendal kohal.

"Võin võistlusega rahule jääda küll. Ma ei tabanud avakatsel pakku ideaalselt - kümmekond sentimeetrit jäi varu -, aga eesmärk oligi tulemus kindla peale kirja saada. Ka tehnika polnud avakatsel väga hea, aga ega ideaalset hüpet vist polegi olemas. Teisel hüppel jooksin end kinni ja kolmandal vajus keha liiga ette," sõnas Uudmäe pärast võistlust.

"Tundsin end EM-il väga hästi. Rääkisin eile venna Jaanusega ning ta ütles, et kui oled juba korra tiitlivõistlusel ära käinud, saad aru, et keegi pole imeinimene, nagu televiisorist vaadates mulje võib jääda. Nii oligi. Ka kogenumad sportlased teevad vigu. Täna tulid mulle kasuks kogemused USA ülikoolivõistlustelt, kus olid samuti näiteks Call Room'id."

"Tegin sisehooajal pea igal võistlusel isikliku rekordi ja loodan, et suudan samal moel suvel jätkata. Mullu hüppasin talvel 13.13 ja suvel 13.51, seega... Eks vaatame, väljas on reeglina lihtsam kaugele hüpata," lisas tallinlanna.

Henrik Kutberg sai kaugushüppes 7.49-ga 17. koha, Kätlin Piirimäe oli kuulitõukes hooaja tippmargi 16.29-ga 16.

Kergejõustiku EM-i avapäev

Karl Rinaldo, Belgrad: Uudmäe hüppab viimasel 13.18 ja on avakatse 13.55-ga hetkel 14. kohal. Ei saa nuriseda: elu esimesel tiitlivõistlusel elu pikim hüpe! Finaali viinuks täna 13.94.

Karl Rinaldo, Belgrad: Teisel katsel tõukab Uudmäe ära kaugelt paku tagant - tulemus 12.95.

Karl Rinaldo, Belgrad: Hetkel tuleks hüpata 13.73, et kaheksa hulka pääseda.

Karl Rinaldo, Belgrad: Soomlanna Kristiina Mäkelä hüppab teisel katsel hooaja tippmargi 14.18 ja läheb eelvõistluse liidriks. Uudmäe hetkel üheksas ehk esimesena lõppvõistluselt väljas.

Gunnar Leheste: Uudmäe alustas isikliku rekordiga 13.55.

Gunnar Leheste: Naiste kolmikhüppe kvalifikatsioon algab kell 13.

Gunnar Leheste: Piirimäe parandab viimasel katsel tulemust - 16.29. Edasi see teda muidugi ei vii, aga ehk endale mingit rahulolu pakub. Hetkel enda grupis 16. koht.

Gunnar Leheste: Piirimäe teine katse oluliselt parem - 16.02. Aga püstitatud eesmärgist ehk EM-normist (16.30) on ikka veel natuke puudu.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kutbergi võistlusjärgne kommentaar: "Ma ei arva, et parem tulemus jäi vormi taha. Lootsin hooaja tippmargi hüpata, aga kahjuks läksid kaks esimest võistluskatset lihtsalt sammu paika saamiseks. Viimane hüpe oli veidi rohkem hüppe moodi. Ma tean, et tiitlivõistlustel asjad nii ei käi, aga kui saanuks mõne katse veel, õnnestunuks ka kaugemale hüpata.""Pigem lisas EM-debüüt minusse ikkagi motivatsiooni juurde. Olen Andrei (Nazarov) käe all teinud veel nii vähe aega trenni. Näen, et isegi täiskohaga töö kõrvalt sporti tehes on mul arenguruumi veel küllaga. Tean, et olen võimeline stabiilselt 7.70-7.80 hüppama.""Lõpetasin eelmisel kevadel magistriõpingud TTÜ-s avaliku halduse erialal ning olen suvest ka erialast tööd teinud. Vahetan just töökohta: siirdun Majandusministeeriumisse struktuurivahendite seire peaspetsialisti kohale."

Gunnar Leheste: Kätlin Piirimäe alustab kuulitõuke kvalifikatsiooni 14.91-ga, mis on A-grupis hetkel kõige kehvem tulemus.

Karl Rinaldo, Belgrad: Nüüd aga sõna Tallinnale, sest siin on aeg minna intervjuusid tegema.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kutberg saab tiitlivõistluste debüüdil 17. koha.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kutbergi viimane hüpe on kahest esimesest veidi parem - tulemus 7.49.

Karl Rinaldo, Belgrad: Belgradis on EM-i jälgimas ka Erki Nool, kes krooniti 21 aastat tagasi Stockholmis Euroopa sisemeistriks. YouTube'ist leiab õnneks ka kokkuvõtva video Erki toonasest võistluses.https://www.youtube.com/watch?v=-rmXbG8iGVE

Karl Rinaldo, Belgrad: Läti kolleeg kõrvallauast, kes on juhuslikult ka kaugushüppaja Elvijs Misansi elukaaslane, hoiab hinge kinni. Nimelt on Misans hetkel viimane, kes edasi pääseks - tulemuseks 7.72.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kuulitõukajad on asunud proovitõukeid sooritama. Eelvõistluse alguseni on jäänud Kätlin Piirimäel ja teistel 20 minutit.

Karl Rinaldo, Belgrad: Henrik saab teisel katsel tulemuse kirja - 7.34. Pakku eestlane kõige paremini ei tabanud. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleks pool meetrit kaugemale hüpata.

Karl Rinaldo, Belgrad: Hetkel annab kaheksanda koha tulemus 7.72.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ukrainlane Sergei Nikiforov alistab esimesena kaheksa meetri piiri, viies Euroopa hooaja tippmargi 8.18-ni.

Karl Rinaldo, Belgrad: Serbia publik aplodeerib, sest Lazar Anic hüppab teisel katsel isikliku rekordi 7.98. Henriku teise katseni on veel küllalt aega.

Karl Rinaldo, Belgrad: Albaanlane Izmir Smajlaj hüppab meie silme all rahvusrekordi 7.98 ja tagab koha homsel lõppvõistlusel.

Karl Rinaldo, Belgrad: Esimene hüppevoor on lõppenud ning tuleb tõdeda, et Henrikul oli eile ilmselt õigus, kui ta ütles, finaali pääsemiseks piisaks isiklikust rekordist ehk 7.80-st. Hetkel on taolise tulemuse kirja saanud vaid kolm meest, kaheksanda koha annab aga 7.65.

Karl Rinaldo, Belgrad: Hommikust programmi on vaatamas oma tuhatkond inimest, tõsi, neist enam kui poole moodustavad koondiste liikmed ise. Küll aga on homme ja ülehomme oodata õhtuks areenile täismaja, sest piletid olevat väljamüüdud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Henrik astub avakatse üle. Polnud ka väga pikk õhulend.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mitmekordne tiitlivõistluste medalist, rootslane Michel Torneus hüppab 7.96 ja läheb liidriks. Mõne minuti pärast tuleb Henriku kord avahüpe teha.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kuuldavasti ETV hommikusest programmist ülekannet ei tee, seega jagub ilmselt neid, kes otsepilti otsivad. Ametliku versiooni leiab siit.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kaugushüppevõistluse alguse põhjal küll ei ütleks, et rada väga vetruv on. Seitse meest hüpanud, parim hetkel sakslane Julian Howard 7.85-ga. Järgevatel on kirjas juba mitmevõistlejate tulemused 7.72 ja 7.65.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kaugushüppe eelvõistlus on alanud. Kõik 20 meest hüppavad koos, edasi pääsevad kaheksa paremat. Ja kvalifikatsiooninorm on 7.90. Kutberg hüppab üheksateistkümnendana.

Karl Rinaldo, Belgrad: Jah, kvalifikatsiooninormid ikkagi ongi olemas, just nagu kord ja kohus.

Karl Rinaldo, Belgrad: Huvitaval kombel on pressilaual paiknevale tulemuste tablool ilmunud meeste kaugushüppevõistluse kvalifikatsiooninorm (7.90), kuigi arvutis seda näha pole. Ka eilsel koondise koosolekul öeldi kõigile meie sportlastele, et norme justkui pole, edasi pääsevad lihtsalt kaheksa paremat...

Karl Rinaldo, Belgrad: Eesti kirjutav press näeb seekordset võistlust just selliselt positsioonilt.

Karl Rinaldo, Belgrad: Henrik pole proovihüpetel sammu veel klappima saanud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kutbergi isiklik rekord 7.80 pärineb kolme aasta tagant, tänavu on ta hüpanud 7.68. Pärast eilset treeningut oli debütant lootusrikas, sõnades, et siinsel n-ö põrkaval areenil võiks rekordi hüpata küll.

Karl Rinaldo, Belgrad: Andrei Nazarov ja koondise füsioterapeaut Risto Jamnes on kaugushüppe treeneritetsoonis istet võtnud ning valmistuvad Henrik Kutbergi juhendama.

Karl Rinaldo, Belgrad: Tere hommikust, head kergejõustikusõbrad!