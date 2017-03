Ksenija Balta oli täna õhtul meediaga suheldes endale omaselt heas tujus, olgugi, et ettevalmistuse viimane osa kulges haigusega võideldes.

Foto: Karl Rinaldo

Kaugushüppaja Ksenija Balta alustab Belgradi sise-EM-il võistlemist laupäeva hommikul, kuid nagu selgub, ei kulgenud tiitlivõistlusele eelnenud nädal tagasilöökideta.

„Ütleme nii, et kõik ei läinud pärast Eesti meistrivõistlusi oodatud moel, sest külmetushaigust mu treeningplaanidesse sissekirjutatud polnud,“ sõnas täna pärastlõunal Serbia pealinna saabunud Balta. „Haigestusin eelmisel laupäeval ja paranemiseks kulus neli-viis päeva.“

Balta ei jätnud haiguse tõttu treeninguid vahele, küll aga võttis harjutuskordi planeeritust kergemalt. „Ma loodan, et õige pingutus jäi võistlusteks, kuigi hetkel ei oska ma ka ise täpselt öelda, palju haigus mu vormi mõjutas.“

Balta ei aseta endale eelolevaks võistluseks suuri eesmärke, vaid soovib esmalt lihtsalt homse kvalifikatsiooni õnnelikult läbida. „Eelvõistlus on minu jaoks alati kõige keerulisem olnud. Ajalugu on näidanud, et kaheksa parema hulka peaks viima umbes tulemus 6.55.“

30-aastasele Baltale ei valmista muret tõsiasi, et ta pole Belgradi kergejõustikuareenil trenni teinud. „Kogemusi peaks mul olema. Tulin sarnastes tingimustes (ehk üsna vetruval areenil) ju 2009. aastal Euroopa meistriks Eesti rekordi 6.87-ga,“ meenutab ta naeratades.