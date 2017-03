Kaugushüppes oma hooaja avastardi teinud Balta vajas lõppvõistlusele pääsemiseks kahte katset. Esimesel hüppel sai ta kirja 6.49 ja teisel katsel 6.67.

Eelvõistluse parim oli oodatult kohalik staar Ivana Španovic, kes hüppas mitmetuhande pealtvaataja kaasaelamise toel maailma hooaja tippmargi 7.03. Kvalifikatsiooninormist 6.60 said lisaks temale ja Baltale jagu ka venelanna Darja Klišina (6.83), britt Lorraine Ugen (6.80), sakslanna Claudia Salman-Rath (6.79) ja ukrainlanna Marina Behh (6.71). Ükski medalipretendent finaalist välja ei jäänud.

Naiste kaugushüppe lõppvõistlus algab homme kell 18.40.

Eelvõistluse tulemused:

1. Ivan Španovic (Serbia) 7.03 Q

2. Darja Klišina (Venemaa) 6.83 Q

3. Lorraine Ugen (Suurbritannia) 6.80 Q

4. Claudia Salman-Rath (Saksamaa) 6.79 Q

5. Marina Behh (Ukraina) 6.71 Q

6. Ksenija Balta (Eesti) 6.67 Q

7. Jazmin Sawyers (Suurbritannia) 6.54 q

8. Alexandra Wester (Saksamaa) 6.51 q

Loe ka: Ksenija Balta: finaalis tuleb tänu Španovicile eriline atmosfäär, proovin riskida!



Ksenija Balta Foto: Andrej Isakovic, AFP

Eestlased täna ja homme EM-il:

Laupäev:

10.30 7v 60 m (Maicel Uibo, Kristjan Rosenberg)

11.10 7v kaugushüpe (Uibo, Rosenberg)

13.00 kaugushüppe kvalifikatsioon (Ksenija Balta)

17.45 7v kuulitõuge (Uibo, Rosenberg)

19.30 7v kõrgushüpe (Uibo, Rosenberg)

Pühapäev:

14.30 7v 60 m tõkkejooks (Uibo, Rosenberg)

15.40 7v teivashüpe (Uibo, Rosenberg)

18.40 kaugushüppe lõppvõistlus (Balta?)

19.25 7v 1000 m (Uibo, Rosenberg)



Kaugushüppe kvalifikatsioon

Karl Rinaldo, Belgrad: Ksenija Balta võistlusjärgne kommentaar: "Eks ma tegelikult lootsin, et suudan tööpäeva veel kiiremini ehk avakatsega ära teha, aga pole hullu. Esimesel katsel valmistusin Andrei (Nazarov) sõnul liiga palju ja ei läinud korralikult hüppesse. Teisel katsel suutsin oma asjad õigesti ära teha, kuigi hoojooks jäi lõpuks veidi kitsaks.""Tundsin end värskelt, nuriseda pole põhjust. Haiguse olen seljatanud, ainult väike nohu on veel. Tänane võistlus näitas, et mu kaugushüppevorm on täitsa hea. Võrreldes eelmise suvega tunnetan oma hüpet paremini ja suudan ka suure kiiruse pealt paremini äratõukesse minna. Usun ja loodan, et homne võistlus tuleb veelgi parem, suudan end lahti hüpata ja õige pingutuse ära teha.""Finaalis hüppan nii, nagu torust tuleb. Proovin riskida. (Ivana) Španovic tegi korraliku avalduse oma 7.03-ga. Finaal tuleb väga lahe, sest kogu tähelepanu on tänu temale meie alal. Ka eestlasi on siin palju - justkui tükike Eestist oleks kohal. Tundsin ka täna nende toetust."

Karl Rinaldo, Belgrad: Eelvõistlus on lõppenud. Tulemusi näeb siit, viimasena viis täna edasi 6.51. Suurtest nimedest kõik kaheksa parema seas. Nüüd aga Ksenija kommentaarid.

Karl Rinaldo, Belgrad: Baltast rohkem on hetkel hüpanud viis naist, ent mingit rolli see ei oma - finaalis on ta igal juhul.

Karl Rinaldo, Belgrad: Balta teine katse on esimesest parem - 6.67! Norm täis ja koht lõppvõistlusel samuti olemas. Pakutabamine sisuliselt ideaalne, mõni sentimeeter jäi varu, just nagu peabki. Kogenud sportlane tegi töö kenasti ära.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ivana Španovic hüppab kodupubliku meeletu toetuse abil kohe avakatsel maailma hooaja tippmargi 7.03!

Karl Rinaldo, Belgrad: Lorraine Ugen möödub Rathist, hüpates oma hooaja tippmargi 6.80.

Karl Rinaldo, Belgrad: Sakslanna Claudia Salman-Rath hüppab avakatsel isikliku rekordi 6.79! Balta neljas.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ärev hetk: Serbia kuulitõuke medalilootus Asmir Kolašinac lennutab 7,26-kilose raudmuna sektorist mööda otse 60 meetri jooksu rajale. Õnneks ainus inimene, kes lähedal oli, nägi tõuget ja astus eest ära. Kuul veeres aga teise staadioni nurka, kus kaugushüppekast on.

Karl Rinaldo, Belgrad: Venelanna Darja Klišina astub avakatse napilt üle.

Karl Rinaldo, Belgrad: Nelja hüppe järel juhib ukrainlanna Marina Behh 6.55-ga, Balta teine.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ksenija avahüppel on pikkust 6.48. Kümme sentimeetrit jäi pakutabamises varu. Ilmselt päris sellisest tulemusest homsesse finaali pääsemiseks ei piisa.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kvalifikatsiooninorm on 6.60.

Karl Rinaldo, Belgrad: Aga nüüd algab kaugushüppe kvalifikatsioon, mida on vaatama tulnud mitu tuhat serblast. Balta hüppab kolmandana ning Serbia tuntuim naissportlane Ivana Španovic üheteistkümnendana.

Karl Rinaldo, Belgrad: Maicel Uibo pärast kaugushüpet (kuuli ta tõukama ei lähe): "Jooksu teisel poolel andis reielihas tunda, mistõttu lihtsalt kulgesin viimased paarkümmend meetrit. Tundsin reielihases valu esmakordselt üheksa päeva tagasi treeningul. Vahepealse aja jooksul käisin füsioterapeudi juures pidevalt ja tegin kõik, et jalg korda saada. Aga nädalast jäi väheks; stardiks olin valmis, aga jooksuks mitte. Vajanuksin vigastusest taastumiseks kahte või kolme nädalat puhkust.Ma ei taha rõhutada, et sporditegemine on töö, aga nii see paraku on. Siin tulemuseta jäämine tähendab, et ka järgmised pool aastat elan 500 euroga kuus. Aga ma ei tulnud siia ainult raha pärast, see on ikkagi tiitlivõistus, mis on minusugusele, kes enam USA ülikoolis ei käi, loogiline koht, kus võistelda.Võib olla viis aastat tagasi oleks ma rohkem ebaõnnestumist üle elanud, aga praegu ma tean, et üleelamine ei anna midagi juurde. Tuleb edasi minna ja kõik.Kuuli ma tõukama ei lähe. Ja linnaga tutvuma ka mitte. Jälgin täna ja homme võistlust publikust."

Karl Rinaldo, Belgrad: Enne veel, kui kaugushüppe kvalifikatsiooni jälgima asume, lisame siia Uibo kommentaarid.