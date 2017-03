Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Belgradis jõudis naiste kaugushüppes muretult homsesse finaali lisaks Serbia tuntuimale naissportlasele Ivana Španovicile ka meie Ksenija Balta, kes oli 6.67-ga eelvõistluse kuues.

Ajakirjanike ette saabus Balta rõõmsameelsena, ja pole ka ime, sest kvalifikatsioon, mida ta on alati pidanud võistluste raskeimaks osaks, õnnestus taas kenasti.

"Eks ma tegelikult lootsin, et suudan tööpäeva veel kiiremini ehk esimese hüppega ära teha, aga pole hullu," sõnas avakatsel 6.49 hüpanud ning teisel katsel kvalifikatsiooninormi (6.60) alistanu.

"Nagu Andrei ütles: avakatsel ei läinud ma korralikult hüppesse. Teisel katsel suutsin oma asjad õigesti ära teha, lihtsalt hoojooks jäi veidi kitsaks."

"Tundsin end värskelt, nuriseda pole põhjust. Haiguse olen seljatanud, ainult väike nohu on veel alles. Tänane võistlus näitas, et mu vorm on ka kaugushüppes täitsa hea. Võrreldes eelmise suvega tunnetan oma hüpet paremini ja suudan ka suure kiiruse pealt paremini äratõukesse minna ja n-ö jala vastu panna. Usun ja loodan, et homne võistlus tuleb tänasest veelgi parem - suudan end lahti hüpata ja õige pingutuse ära teha."

Balta teab, et homme kell 18.40 algavat kaugushüppe lõppvõistlust jälgib kogu Serbia, ning tal on selle üle ainult hea meel.

"Finaalis hüppan nii, nagu torust tuleb. Proovin riskida. (Ivana) Španovic tegi korraliku avalduse oma 7.03-ga. Finaalis tuleb väga hea atmosfäär, sest kogu tähelepanu on tänu temale meie alal. Ka eestlasi on siin palju - lisaks tükikesele perest (Balta treener ja ühtlasi elukaaslane on Andrei Nazarov - toim) on ka tükike Eestist kohal. Tundsin ka täna eestlaste toetust," lisas Balta tänulikult.