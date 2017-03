Mitmevõistleja Kristjan Rosenberg läheb laupäeval Belgradi sise-EM-il algavale seitsmevõistlusele vastu meeldivas ootusärevuses.

22-aastane Katrin Klaubi hoolealune tegi täiskasvanute tiitlivõistlustel debüüdi eelmise aasta suvel Amsterdami EM-il, kuid Belgradis ootab teda ees midagi täiesti uut.

"Väljas olen võistelnud ka erinevatel noorte tiitlivõistlustel, aga sisehallis on eelolev võistlus minu jaoks uudne kogemus. Siinne areen vajab veidi harjumist. Joosta on imelik, igale sammule järgneb kohin. Aga hüppeid tehes oli tunda küll, et vetruvust on rohkem (kui betoonalusega hallides)," sõnas 195-sentimeetrine Rosenberg täna õhtupoolikul Delfile.

"Minu jaoks on kõige keerulisemad mõlema päeva esimesed alad. Pärast päeva algust läheb kogu olek juba kergemaks. Mulle ei meeldi võistluse ajal jälgida oma punkte. Keskendun tehnikalistele nüanssidele ja võistlen igal alal nii hästi, kui oskan."

Viimased kolm nädalat Göteborgis (Klaup töötab seal treenerina) EM-iks valmistunud Rosenberg peab kindlaks esikohapretendendiks prantslasest olümpiahõbedat Kevin Mayeri ning peamiseks hõbemedali pretendendiks tänavu märgatava arenguhüppe teinud hispaanlast Jorge Urenat. "Medaliheitlusesse sekkub ilmselt tšehh Adam Helcelet (mullune EM-hõbe) ja loodetavasti ka Maicel (Uibo). Arvan, et medali hinnaks kujuneb seekord umbes 6200 punkti."

Muide, Rosenbergil on Serbia ja Belgradiga omamoodi sidegi. Nimelt lõpetas ta mullu Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis õpingud energia kasutamise erialal, teatavasti on aga aegade kuulsaim serblane samas vallas imesid teinud Nikola Tesla. Viimase nime kannab ka Belgradi lennujaam.