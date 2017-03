Erki Nool pole ainus eestlasest olümpiavõitja, keda Belgradis toimuval kergejõustiku sise-EM-il kohata võib, sest oma tütre Merilyn Uudmäe juhendajana on Serbia pealinnas ka Jaak Uudmäe.

1980. aasta Moskva mängudel kolmikhüppes triumfeerinud Uudmäe tunnistab, et kuigi Merilyn hüppas eelvõistlusel isikliku rekordi 13.55, lootsid nii tema kui tütar parematki tulemust.

"Jah, tahtsime natuke kaugemale hüpata. Esimene hüpe oligi hea (Uudmäe parim tulemus sündiski just avavoorus - toim) ja olin kindel, et ta hüppab järgnevatel katsetel veelgi kaugemale, kuid siis lagunes hoojooks millegipärast ära," sõnab Uudmäe.

"Merilyn tuli B-klassis Eesti meistriks nii kaugus- kui kolmikhüppes, aga seejärel tekkis mõõn. USA ülikooliaastatel ei arenenud ta edasi küll tulemustes, ent ladus tugeva põhja, millele meil koos Maiega (Merilyni ema ja treener Maie Uudmäe - toim) on hea tehnikat ja jooksupoolt peale laduda."

62-aastane Uudmäe usub, et pere kolmanda liikmena tiitlivõistlusel osalenud Merilyn võib pool meetrit kindlasti rekordile lisada.

"Kolmikhüppes pole pool meetrit nii suur vahe, et seda võimatuks pidada. 14 meetri poole võib ta vaadata küll nüüd."

Kas 14 meetri piiri alistamise korral võiks tütar täiskohaga tööl käimisest loobuma ja täielikult sporditegemisel keskenduda? "Eks seda tuleks siis juba vaadata ja mõelda. Enne tuleb 14 meetrit ära hüpata," muigab isa.

Mida ootab Uudmäe aga naaberala ehk naiste kaugushüppe finaalist?

"Paistab, et esikoha on kohalikud ära broneerinud (Ivana Španovic hüppas juba kvalifikatsioonis 7.03 - toim), finaalis võib ta hüpata ehk isegi 7.30. Ksenija seis on kvalifikatsiooni põhjal väga lootusrikas, aga tema hetkeseisu kohta ma midagi rohkem ei ütle. Seda las teeb Andrei (Nazarov), kes teda igapäevaselt treeningutel näeb ja asja paremini tunneb."