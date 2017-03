Belgradis algavate kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste tänahommikusel treeningul osales Eesti koondise kuuest liikmest neli: kuulitõukaja Kätlin Piirimäe, mitmevõistleja Kristjan Rosenberg, kolmikhüppaja Merilyn Uudmäe ja kaugushüppaja Henrik Kutberg.

Kuna võistlusradadega tutvumiseks antigi sportlastele vaid üks kahetunnine periood - täna kell 10-12 -, oli tegu nende esimese ja viimase treeninguga põhiareenil.

Eesti koondise liidrid, kaugushüppaja Ksenija Balta ja mitmevõistleja Maicel Uibo saabusid Serbia pealinna, mis võõrustas viimati kergejõustiku tiitlivõistlusi 1962. aastal (EM), täna pärastlõunal. Balta puhkab, Uibo aga treenib õhtupoolikul soojendusareenil.

Eesti teivashüppe rekordimehe Valeri Bukrejevi juhtimisel sai Kombank Arenast selleks nädalaks kergejõustikuhall ning nagu hommikuse treeningu ajal sõna otseses mõttes kuulda oli, on see ehitatud laudpõrandale. Tingimused on seega sportlastele üsna harjumatud, kuid nagu näitas sarnasel kujul ehitatud 2009. aasta Torino EM (Ksenija Balta 6.87 ja Mikk Pahapill 7.97), võib sammumärgi paikasaamisel "trampliinil" lennata kaugele küll.