DELFI LONDONIS | Kupper: asjad liiguvad positiivses suunas

Viimasel hetkel nii-öelda tagaukse kaudu kergejõustiku MMile pääsenud Martin Kupper tunnistas, et võimalus tiitlivõistlusel osaleda, andis tugeva positiivse emotsiooni.

„Palju ma olen saanud tänavu positiivseid emotsioone kogeda... aga see uudis tegi tuju rõõmsaks," nentis ta. Rõõmustamiseks on põhjust ka seetõttu, et treeningutel on ketas hakanud senisest paremini lendama. „Kui siin eelvõistlusel, heidan samamoodi nagu viimastel treeningutel, ei tohiks lõppvõistlusele pääs olla probleem."

Möödunud suvel Rio olümpial neljanda koha saanud Kupperi tänavune hooaeg on möödunud keerukalt. Tema tänavuse hooaja tippmark on vaid 62.86, mis annab 33 osaleja seas 32. koha.

Londoni MMi kettaheite eelvõistlus peetakse homme õhtul.