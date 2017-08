DELFI LONDONIS | Eelvõistluse imitatsioon andis Kanterile lootust

Gerd Kanter imiteeris esmaspäeval treeningul MMi eelvõistlust ning see andis talle enesekindlust, et reede õhtul suudab ta heita lõppvõistlusele pääsu vääriliselt.

„Kui arvestada sellega, et lõppvõistlusele pääseb 63 ja poole meetriga, siis proovivõistluse põhjal peaks sinna ikka jõudma," sõnas Kanter pärast seda, kui oli Londoni olümpiastaadionil kettaheite sektoriga lähemalt tutvunud.

Kümme aastat tagasi kettaheites maailmameistriks kroonitud Kanteri suvi on möödunud peamiselt vigastusi ravides. Esmalt rebestas ta rinnalihast, seejärel tegi häda selg. Londonisse jõudis ta siiski seisundis, mis lubab korralikult heita.

„Vahepeal vaheldus selja enesetunne nagu öö ja päev. Nii on raske õiget heitetehnikat leida. Nüüd on seisund õnneks stabiilne," rääkis Kanter ja lisas, et kiiruslik vorm on hea ning sellega seoses tekivad ka tehnikas tüüpilised vead. „Pean jälgima, et saaksin hoovõtu alguses keha hästi paika, mitte ei murraks puusa ära."

Londoni MMi meeste kettaheite eelvõistlus peetakse reedel. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb heita 64.50 või mahtuda 12 parema hulka.