DELFI BIRMINGHAMIS | Ksenija Baltat tabas Inglismaale MMile reisides tõsiselt ebameeldiv üllatus

Kaugushüppaja reis venis plaanitust koguni 22 tunni võrra pikemaks, kuna vana head Inglismaad tabas külmalaine ja lumeuputus.

Iseenesest pole lund kuigi palju, kuid pehme kliimaga harjunud inglased pole selleks valmis ning vastav varustus probleemi lahendamiseks puudub. Lund ei suudeta kokku lükata, autodel pole vastavaid rehve ja tagatipuks on suletud Birminghami lennujaam.

Pühapäeval kaugushüppes võistlev Ksenija Balta pidi kohale jõudma reede õhtul kell seitse, kuid kuna lend tühistati, pidi ta veetma öö koos treener Andrei Nazaroviga hoopis Kopenhaagenis. „Ärkasin juba kell kuus hommikul üles. Pool üks oli selge, et meid lennutatakse hoopis Londonisse,” rääkis viimase otsa autos Birminghami sõitnud Balta, kes suhtus jamasse tüünelt. „Kirumine kahjuks ei aita, suhtusime Andreiga juhtunusse rahulikult, see pole esimene kord. Tagatipuks on pagas ka läinud. Õnneks naelikud on olemas, seega võistlust see kuidagi ei sega.”

Masti alla tugeva võitlejana tuntud Balta ei lase. „Eesmärk on saada maksimaalselt kõrge koht ja enda võimeid realiseerida vaatamata sellele, et olen siin veidi ringi trampinud,” kinnitas Balta, kes jäi väga rahule viimase Eestis tehtud treeninguga. „See oli tõesti edukas.”

Kokku osaleb naiste kaugushüppes 13 sportlast. Neist 12 on hüpanud rohkem kui 6.70. Soosikuteks on mõistagi serblanna Ivana Španovic (rekord 7.24) ja ameeriklanna Brittney Reese (7.23). Balta rekord on 6.87 ja hooaja tippmark 6.63. Rekordite võrdluses on Balta kuues naine, hooajamarkide põhjal rivistades aga üheksas. Eelvõistlusi seekord ei peeta. Kolme vooru järel saavad jätkata kaheksa paremat, kuuendale katsele lubatakse aga vaid esinelik. Võistlus algab homme kell 17.27.

Balta ja Nazarov hoiavad täna mõistagi kõvasti pöialt Maicel Uibole, kes läheb kell 21.50 võitlema seitsmevõistluse pronksmedali eest. „Ootame põnevusega 1000 meetri jooksu ja loodame, et ta suudab selle Kazmireki ära küpsetada!” teatas Balta.