Brittide kergejõustiku suurlootus pidi sise-MMi tõttu loomakliinikust vabu päevi paluma

Sise-MMil 1500 ja 3000 meetri jooksus osalev Laura Muir on peale spordikarjääri töötamas veterinaarina ning suurvõistluse jaoks sai ta kliinikust ainult kaks vaba päeva.

Muir võitis mõlemal distantsil kulla ka eelmine aasta samal võistlusel, kuid seekord pole ta ettevalmistus nii hea olnud. Seekord on stardijoonele arvatavasti tulemas ka maailmarekordi hoidja Genzebe Dibaba. "Ma ei tea täpselt kas ta võistleb või ei. Kuid ma tunnen, et ma saan teha hea tulemuse mõlemal võistlusel," ütles Muir.

Selleks, et neljapäev ja reede, kui tema võistlused toimuvad, vabaks saada pidi britt saatma ülemusele emaili. "Ma pidin saatma mõned kirjad, kus ütlesin, et mul on tähtis võistlus tulemas, et kas on okei, kui ma paar päeva puudun?"