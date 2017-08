Bolti agent teatas, millise jalgpalliklubiga kergejõustikutäht liitub peale karjääri lõppu

Splash, Photos: Non Exclusive Candid/Vida Press

Sprinter Usain Bolti agent teatas, et sportlase vastu on üles näidanud huvi tosin jalgpalliklubi, kuid arvatavasti võib jamaikalast näha Dortmundi Borussia värvides.

30-aastane Bolt, kes lõpetab sel kuul toimuval kergejõustiku MM-il karjääri, on varem öelnud, et on suur Manchester Unitedi fänn, kuid agent Ricky Simmsi sõnul sprinter Premier League'i mängima ei lähe.

"Kas 30-aastane sprinter saaks mängida Inglise kõrgliigas või Bundesligas? Realistlikult on see natuke kauge unistus. Kui ta treeniks pool aastat või üheksa kuud meeskonnaga, siis ta tase oleks Inglismaal esiliiga või sealt madalamal," ütles Simms.

Agent avalikustas ka klubi, kuhu arvatavasti Bolt katsetele läheb. "Ma ei taha nimetada nimesi, kuid ta läheb kindlasti Dortmundi, sest Puma tegevdirektor, kes on meie hea sõber, on seal juhtkonnas."