BLOGI | SUPER! Magnus Kirt viskas Soomes Eesti rekordi ja alistas kolm 91-meetri meest!

28-aastane Kirt viskas rekordi teises voorus. Lisaks läksid tal kirja tulemused 85.90 ja 80.67, kolm ülejäänud katset astus eestlane üle.



Olümpiavõitja Röhler sai teise koha neljandas voorus visatud 87.51-ga, kolmas oli Andreas Hofmann 85.98-ga. Maailmameister Vetter piirdus vaid 82.50 ja neljanda kohaga. Soome lootus Tero Pitkämäki oli 82.41-ga viies.



Sel hooajal on kõik kolm sakslast, kelle Kirt täna Turus alistas, visanud vähemalt 91 meetrit.

Tänased tulemused:

Maailma tänavuse hooaja edetabel: 1. Vetter 92.70, 2. Hofmann 92.06, 3. Röhler (kõik Saksamaa) 91.78, 4. Jakub Vadlejch (Tšehhi) 89.02, 5. Kirt (Eesti) 88.73.

LÕPPSEIS: 1. Magnus Kirt 88.73, 2. Röhler 87.51, 3. Hoffmann 85.98, 4. Vetter 82.50, 5. Pitkämäki 82.41.

eid_152af5452b1ca2: Ilus kommentaar oli Eurosport kommentaatorite poolt. Pidi olema kolme sakslase võistlus, aga Kirt rikkus stsenaariumi :D

Kirdi viimane katse on 85.90. Eestlasele esikoht Eesti rekordiga 88.73!

Hofmann ei paranda ja Kirt on võitnud!

Röhler viskas viimases voorus 83.55.

Tero Pitkämäki parimaks jääb avavoorus visatud 82.41.

Seis 5. vooru järel: 1. Kirt 88.73, 2. Röhler 87.51, 3. Hoffmann 85.98, 4. Vetter 82.50, 5. Pitkämäki 82.41.

Kirdi viies katse on kuskil 74 meetrit ning eestlane astub üle.

Hoffmann samuti ei paranda - 81.15.

Röhler viiendas voorus ei paranda, talle jääb veel üks võimalus oma teist kohta parandada.

Seis 4. vooru järel: 1. Kirt 88.73, 2. Röhler 87.51, 3. Hoffmann 85.98, 4. Vetter 82.50, 5. Pitkämäki 82.41.

Kirt neljandas voorus 80.67.

Röhler viskas neljandas voorus 87.51 ja tõusis teiseks.

Julius Yego senine seeria on väga kahvatu: 74.47 - 73.07 - 72.41.

Seis 3. vooru järel: 1. Kirt 88.73, 2. Hoffmann 85.98, 3. Röhler 84.71, 4. Vetter 82.50, 5. Pitkämäki 82.41.

Thomas Röhler tõusis kolmandaks tulemusega 84.71.

Eestlase kolmas katse ebaõnnestus, kuid ta jätkab kindla liidrina.

madis: üks Soome “eksperdist treener” teatas täna, et Kirt on 82 meetri mees, tundub, et ajas Pitkamäkiga segamini...

Hetkeseis: 1. Kirt 88.73, 2. Hoffmann 85.98, 3. Vetter 82.50, 4. Pitkämäki 82.41. Thomas Röhleril on kahe vooru järel kirjas vaid 79.92.

Uus Eesti rekord! Kirt põmmutas teises voorus 88.73! Senine Kirdi tippmark (88.45) sai püsida vaid kaks päeva!

Liider on Andreas Hoffmann 85.98-ga. Talle järgnevad avavooru järel Johannes Vetter 82.50 ja Tero Pitkämäki 82.41-ga.

Tere, spordisõbrad! Paavo Nurmi mängude odaviskevõistlus on alanud! Magnus Kirt avavoorus tulemust kirja ei saanud. Oda maandus umbes 75-76 meetri kaugusele, kuid eestlane lendas üle joone.