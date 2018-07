BLOGI | Magnus Kirt pakkus Kadriorus publikule vaimustava etenduse ja jättis Andrus Värniku rekordist ilma

Kadrioru staadionil toimunud kergejõustiku Eesti meistrivõistluste avapäeva peakangelaseks kerkis oodatult odaviskaja Magnus Kirt, kes viskas taas maailmaklassiliselt - 88.28.

Meeste odaviskes sai Magnus Kirt teises voorus kirja koguni 88.28. Senine Eesti meistrivõistluste rekord kuulus 2004. aastast 87.53ga Andrus Värnikule. Kirdi tänane seeria: 82.17, 88.28, 79.65, 79.93, 84.57, 0 (umbes 85 meetrit, kuid Kirt astus üle).

Kirdi üleolek oli mäekõrgune, sest terviseprobleemidega maadelnud Tanel Laanmäe piirdus 72.79ga, pronksi sai 70.24ga Erki Leppik.

Naiste kolmikhüppes sai Tähti Alver esmakordselt jagu 14 meetri joonest - 14.05. Vaid 10 sentimeetrit jäi EM-normist 13.90st puudu teiseks tulnud Merilyn Uudmäel.

"Minu jaoks on 14 meetri hüppamine väga tähtis - uus tase," rõõmustas Alver. "Lootsin seda piiri ületada, sest kui varem täitsin EM-normi ja hüppasin 13.93, jäi ju vaid seitse sentimeetrit puudu. Nüüd on vaja enne EMi puhata ja võib-olla väikese hoo pealt hüpata. Tehnika on mul veel ebastabiilne. Tunnen, et olen varasemast tugevam ja hüppamisega tuleb ka tehnika. Kevadel läksin tööle, töötan üheksast viieni ja tunnen, et mulle see sobib. Õhtul trenni minnes on pea puhas."

Meeste kolmikhüppes sai töö kõrvalt harjutav Igor Sjunin kaheksanda tiitli tulemusega 16.24.

Napilt jäi meeste kuulitõukes EM-normist (19.90) puudu Kristo Galetal, kes lennutas raudmuna parimal katsel 19.74ni.