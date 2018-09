BLOGI JA FOTOD | Gerd Kanter pani enda karjäärile ilusa punkti, võistluse võitis Daniel Stahl

Gerd Kanteri viimane võistlus

Kanter pidas pärast austasustamist staadionil kõne:"See on minu jaoks väga emotsionaalne ja raske päev. Mul on olnud suurepärane perekond, tiim ja sõbrad. Karjäär on pakkunud nii rõõmu kui kurbust, aga saan öelda, et rõõmu on kindlasti rohkem olnud.Minu teel on olnud palju erilisi inimesi: vanemad, abikaasa, poeg, minu tiim ja loomulikult paljud spordisõbrad.Tahan teha Eesti rahvale suure kummarduse. Aitäh!"

Eesti jäi meeskondlikus arvestuses viiendaks:1. Maailm 124.222. Rootsi 123.953. Euroopa 123.664.Poola 120.725. Eesti 120.686. Saksamaa 115.07

Kanteri vahetud kommentaarid ETV-le:"Vähemalt 60 meetrit sai kirja. Väga emotsionaalne võistlus oli täna. Lihtne ei olnud emotsioone taltsutada. Viimasel katsel oli tehnikale keskendumine raske. Mul on olnud suurepärane karjäär ja siin pole midagi kahetseda."

Konkurendid kandsid Kanterit õlgadel!

Kogu publik aplodeerib Kanterile. Tema viimaseks tulemuseks jäi 59.71.

Gerd Kanter tegi oma tippsportlaskarjääri viimase heite ja ketas langes 60 meetri joone juurde.

Gudzius näitab, et saab ka ilma soojenduseta hästi heita, parandab oma tulemust ja saab kirja 64.89.

Enne Kanteri viimast heidet saab Gudzius veel ühe heite.

Gudžius saab kirja 64.42.

Ainult ühe soojendusheite teinud Gudžius viskab 65 meetri joone lähedale!

Fredrick Dacres saab kirja 64.76, mis viib Maailma tiimi juhtima ja Rootsi teiseks.

Daniel Stahl näitab stabiilset taset. Viimasel katsel heidab rootslane 64.84.

Viimast korda astub ringi Piotr Malachowski, kes teeb viimasel katsel oma tänase parima tulemuse: 59.80.

Esimene heide jäi lühikeseks ning seda ära lugeda ta ei lasknud.

Oma esimeseks katseks astub ringi Gudžius.

Kupper teeb oma tänase pikima heite, kuid tõuseb punane lipp. Ketas maandus umbes 62 meetri peal.

Kohe asub oma viimast katset tegema Martin Kupper.

Leedulane Gudžius on siiski jõudnud staadionile ning jõuab ilmselt ühe heite teha.

Üldarvestus pärast kolme vooru: Rootsi 123.95; Eesti 120.68; Poola 119.90.

Kanter heidab üle 60 meetri! Tulemuseks läheb kirja 60.22.

Stahl jätkab head seeriat, kuid tulemust ei paranda. Kirja läheb 63.14.

Malachowski kolmandal katsel tulemust kirja ei saanud.

Eesti juhib teise koha heitluses Poola ees 12 sentimeetriga!

Martin Kupper saab kolmandal katsel kirja 60.46, millega parandab oma parimat tulemust.

Kettaheiteringi asub nüüd Martin Kupper!

Meeskonna arvestus hetkel: Rootsi, Poola, Eesti.

Urbanek saab kolmandal katsel kirja 60.92.

Kanter saab teisel katsel tulemuse kirja: 59.25! Eesti on üldarvestuses Rootsi järel teine.

Dacres heitis teisel katsel 65 meetri peale, kuid kohtunik lehvitab punast lippu.

Võimsa heite teeb Daniel Stahl, kellel läheb kirja 64.91!

Piotr Malachowski ei saa ka teisel katsel üle 60 meetri.

Martin Kupper viib Eesti teisele kohale. Kupper sai kirja 60.12.

Esimese mehena heitis üle 60 meetri Urbanek, kes sai kirja 60.69.

Gudžsius võistlustele kohale ei jõudnud ehk Euroopa meeskonda esindab täna vaid Hannes Kirchler.

Eesti meeskond on pärast avavooru nulli peal. Ainsana heitis avavoorus üle 60 meetri Frederick Dacres, kuid tema ei püsinud ringis.

Esimesel katsel läks Kanteri ketas võrku.

Gerd Kanter asub heitma!

Rootsi sportlane Daniel Stahli ketas lendab sektorist välja ja tema tulemust kirja ei saanud.

Piotr Malachowski saab esimesel katsel kirja 58.67. 60 meetri joont pole jätkuvalt alistatud!

Kirchler tulemust kirja ei saanud. Martin Kupperi esimene heide ebaõnnestus ja oma tulemust ta ära mõõta ei lasknud.

Heiteringis on käinud ka Robert Urbanek ja Simon Petterson. 60 meetri joont veel alistatud pole.

Esimese heite tegi sakslane Martin Wierig, kes saab kirja 59.25.

Tutvustamiselt oli puudu leedulane Andrius Gudzius, kes loodetavasti siiski võistlusele jõuab.

Tänane võistlus näeb välja selline, et igasse meeskonda kuulub kaks heitjat. Igal sportlasel on neli katset. Võitja selgitamiseks liidetakse iga meeskonna kahe sportlase parimad tulemused kokku.

Tänaste osalejate nimekiri:EESTI GERD KANTER (PB 73.38; SB 64.46) olümpiavõitja 2008, maailmameister 2007MARTIN KUPPER (PB 66.67; SB 63.72) olümpia 4. koht 2016SAKSAMAA DANIEL JASINSKI (PB 67.16; SB 66.59) olümpiapronks 2016MARTIN WIERIG (PB 68.33; SB 66.98) olümpia 6. koht 2012POOLA PIOTR MALACHOWSKI (PB 71.84; SB 65.78) olümpiahõbe 2008 ja 2016, maailmameister 2015, Euroopa meister 2010 ja 2016ROBERT URBANEK (PB 66.93; SB 65.15) MM pronks 2015ROOTSI DANIEL STAHL (PB 71.29; SB 69.11) MM hõbe 2017, EM hõbe 2018SIMON PETTERSSON (PB 65.84; SB 65.84) EM 4. koht 2018TEAM EUROPE ANDRIUS GUDZIUS (PB 69.59; SB 69.72) Leedu, maailmameister 2017, Euroopa meister 2018HANNES KIRCHLER (PB 65.01m, SB 63.88m) Itaalia TEAM WORLD FEDRICK DACRES (PB 69.67; SB 69.67) Jamaika MM 4. koht 2017OLA STUNES ISENE (PB 63.30; SB 63.30) Norra EM finalist 2018

Kettaheitevõistlus algab Kadrioru staadionil kell 17.00

Tervist kergejõustikusõbrad! Täna õhtul paneb enda karjäärile punkti 11-kordne tiitlivõistluste medalivõitja Gerd Kanter.

