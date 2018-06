BLOGI ja FOTOD | Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistlusel said nulli nii Tilga kui ka Hausenberg, eestlastest parim Tšernjavski

OTSEBLOGI |Täna algab Pärnus Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistlus

Eestlastest on parimat võistlust tegemas Taavi Tšernjavski, kes on avapäeva järel 3889 punktiga teisel kohal. Tšernjavskil on tänavu täidetud ka EM-norm, kuid isiklikuks reordiks olev 7873 punkti on sel hooajal eestlaste edetabelis viiendal kohal. Isikliku rekordi graafikule jääb Tšernjavski avapäeva järel alla 90 silmaga.

Võistluse seis avapäeva järel:

400 m jooksu tulemused. Võistluse liider Tilga ei saanud tulemust kirja.

Võistlust juhtiv Tilga on andnud võrreldes Götzise jõuprooviga korralikult tagasi ning isikliku rekordi (8101 punkti) graafikust jääb ta maha juba 306 punktiga.

Seis kõrgushüppe järel:

Kõrgushüppe tulemused:

Kolme ala järel on liidriks Tilga, kes on kogunud 2404 punkti. Isikliku rekordi graafikule (8101 punkti) jääb Tilga kolme ala järel alla juba 150 silmaga. Seekordsel võistlusel on Tilga jäänud seni kõigil kolmel alal alla tulemustele, mida ta näitas mai lõpus Götzises.Isikliku rekordi graafikule jääb alla ka Taavi Tšernjavski, kes kogus aprillis Firenzes 7873 punkti.

Kuulitõukes saab 14.74-ga alavõidu rootslane Jakob Samuelsson. Kuulitõukes on 14.53-ga teine Karel Tilga ja kolmas Hans-Christian Hausenberg 14.01-ga.

Pärast kahte ala on liider rootslane Ekholm. Tilgal on koos 1643 punkti ja kaotab liidrile 26 punktiga.

Hausenberg kaugushüppes tulemust kirja ei saanud!

Kaugushüppe tulemused: 1. Tilga (EST) - 7.09 (835p)2. Ekholm (SWE) - 6.95 (802p)3. Tšernjavski (EST) - 6.89 (788p)4. Fankl (SWE) - 6.87 (783p)5. Gustafsson (SWE) - 6.77 (760p)6. Hassi (FIN)) - 6.65 (732p)7. Karlsson (SWE) - 6.59 (718p)8. Ylöstalo (FIN) - 6.59 (718p)9. Samuelson (SWE) - 6.45 (686p)10. Arro (EST) - 6.44 (684p)11. Kask (EST) - 6.42 (679p)12. Kangas (FIN) - 6.41 (677p)13. Hanninen (FIN) - 6.28 (648p)14. Lintula (FIN) - 6.09 (606p)15. Hausenberg (EST) - NM16. Salminen (FIN) - 5.99 (584p)

Üldarvestuses on Eesti pärast meeste 100 meetri jooksu ja naiste 100 meetri tõkkejooksu liider 6066 punktiga. Rootsil on kokku 5982 punkti ja Soomel 5876 punkti.

Hausenbergi 100 meetri aeg 10,78 on ka tema uus isiklik rekord!

Seis pärast naiste 100 meetri tõkkejooksu. Võistlust juhib soomlanna Maria Huntington. Teine on eestlanna Kristella Jurkatamm, kes kaotab liidrile 41 punktiga.

Hausenbergi rekordvõistlusel, kus ta osales veel noorteklassis, oli 100 meetri jooksu järgselt punkte 876. Täna on tal punkte pärast 100 meetri jooksu 910.

Eestlastest on Taavi Tšernjavski kuues pärast esimest ala ja Karel Tilga on seitsmes. Mõlemal mehel on 808 punkti.

Hetkel juhib võistlust Hausenberg, talle järgnevad rootslased Frederick Ekholm ja Kevin Fankl.

Tulemused pärast 100 meetri jooksu. Kiireima aja jooksis Hans-Christian Hausenberg