Balti meistrivõistlustel tulevad starti Kirt, Kanter, Nõu ja teised tipud

15.-16. juunil Lätis Ogres toimuvatele Balti meistrivõistlustele sõidab Eestit esindama esinduslik koondis eesotsas olümpiavõitja Gerd Kanteriga. Lisaks on Eesti eest väljas odaviske värske Eesti rekordi omanik Magnus Kirt, Tanel Laanmäe, Anna Maria Orel, Martin Kupper, Marek Niit, Tony Nõu jt. Võistlustulle läheb 70-liikmeline Eesti koondis.

Eesti Kergejõustikuliidu saavutsspordi juht Kristel Berendsen ootab Lätist kõrgetasemelisi tulemusi. „Heitjad on meil sel korral esindatud väga heal tasemel ja kettaheites ning odaviskes läheb kindlasti ka koondisesiseselt tihedaks rebimiseks. Mõnedel aladel on eri põhjustel esinumbrid puudu, aga see annab teistele võimaluse end tõestada. Loodan, et sportlased suudavad tugevas konkurentsis oma vormi headeks tulemusteks realiseerida,“ sõnas Berendsen.

“Et Ogre staadion on meie jaoks uus (tavaliselt toimuvad Balti meistrivõistlused Riias) ja keegi pole seal võistlemas käinud, siis see võib ka tulemuste osas oma rolli mängida. Vahel annab ka uus võistluspaik sportlasele lisamotivatsiooni – pole vanu mälestusi segamas,“ lisas ta.