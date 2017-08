Andrus Värnik avaldas karjääri võimsaimate treeningvisete pikkused

Sel nädalal Eesti Päevalehele intervjuud andes avaldas endine odaviskaja Andrus Värnik muu jutu sees treeningul tehtud tippmarkide pikkuse – Eesti rekordimehe oda on lennanud tublisti üle 90 meetri.

Eesti parimate odameeste arengust rääkides tuli jutuks ka Tanel Laanmäe poolt Eesti meistrivõistluse soojendusel varuväljakul visatud 88-meetrine katse. Ega viset ilmselt täpselt mõõdetud, kuid nii hindas Laanmäe ise silma järgi. Kirja see kuskile ei lähe, aga samas annab sportlasele ja ta treenerile ikkagi enesekindlust ja märku, et ollakse õigel teel. Värnik soovitas treening- ja soojendusviskeid siiski mitte ületähtsustada. „Olen ise trennis visanud 91-92 meetrit, aga mis see loeb? Kirja läheb lõpuks ikkagi see, mis oled võistlustel ametlikult visanud,“ lausus Värnik.

Anname veidi konteksti inimestele, kes odaviske tulemustes nii hästi ei orienteeru. Maailmarekordit hoiab tšehh Jan Železny 98.48ga, järgnevad tänavu kõvasti edasi läinud Saksamaa talendid Johannes Vetter (94.44) ja Thomas Röhler (93.90), 92 meetrist on võistlustel kaugemale visanud veel soomlane Aki Parviainen (93.09), keenialane Julius Yego (92.72), venelane Sergei Makarov (92.61) ja sakslane Raymond Hecht (92.60).

Värniku ametlik mark on 87.83 (maailma edetabelis 39.), Magnus Kirt on visanud 86.65 (63.) ja Laanmäe 85.04 (92.). Eesti aegade edetabelis on Kirdi ja Laanmäe vahel veel Donald-Aik Sild (85.28).

Millal ise viimati oda kätte võtsid? „Kaks aastat tagasi viskasin Audentese staadionil 77. Ma polnud tükk aega oda puutunud, hakkasin vaikselt pihta, ei tahtnud ennast lõhkuda. Alustasin 40ga, vaikselt kerisin ja lõpuks sain 77 kätte. Kõige hullem polnudki,“ vastas Värnik.

Ta tunnistab, et telerist MMi vaadates tulvab temasse adrenaliin ja pähe tulevad mõtted comeback’ist. „Sakslased ja tšehhid on teisest maailmast. Ülejäänud vennad, jääb mulje… No eks vanus teeb oma töö, aga selline tunne on küll, et hakka või uuesti viskama. Tekib hasart ja see on loomulik. Kui seda vaatad, siis külmaks ei jää. Põled teleka ees. Aga see on ainult positiivne,“ rääkis Värnik, kes tähistab 27. septembril 40. juubelit.

„Väga vana ma ei ole – 39. Kiirus ja teravus ei ole enam nii head, aga lihasmälu on paigas. No Železny viskas 40aastaselt veel 86,“ mõtiskles Värnik. „See on ilus ja kihvt ala. Aga ka karm. Vigastuseoht on suur ja kui tehniliselt natukene eksid, tuleb kohe 5-6 meetrit vähem.“

Kuidas need sakslased niimoodi paugutama on hakanud? „Nad teevad õigesti, viskavad ilusti sisse,“ sõnas Värnik. „Treeningsüsteem on paigas. Ma ei usu, et neil raha mõttes mingeid miljoneid taga on. Saab ka väiksemate summadega hakkama. Mingi papp kindlasti. Aga jah, väga hästi viskavad odasse sisse, võimas plahvatus ja lõtvus. Vetter on kehaliselt hästi võimas, Röhler on peenikesem, aga terava käega.“