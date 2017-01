Andi Noot jooksis täna Tallinnas 1500 meetrit Eesti siserekordiga 3.44,63, paraku jäi Euroopa sisemeistrivõistluste normist 3.44,0 vajaka.

"Rekord on muidugi tore, aga väga kahju, et norm seekord veel ei alistunud. Tunnen, et võimu on palju rohkemaks, aga jäin liiga vara üksi jooksma," ütles Noot. Tiidrek Nurmele kuulunud siserekordi 3.46,10 alistas ta peaaegu pooleteise sekundiga.

Olavi Allase ja Keio Kits aitasid Noodal 600 meetrit tempot teha, aga seda oli vähevõitu. Rohkemaks polnud tempotegijatel aga jaksu ja mõlemad astusid rajalt kõrvale ning rekordijaht jätkus üksi.

"Algus oli pisut kiire," lausus treener Endel Pärn. "Tahtsime Andiga, et 800 meetrit tuleb 1.58-ga, aga tuli 1.55. Seejärel langes paaril ringil tema tempo liiga palju."

Uuesti üritab Noot sise-EM-i normi alistada veebruari alguses. Samuti tahab Pärna hoolealune võtta sihikule Nurmele kuuluva 3000 meetri Eesti siserekordi 7.55,37 alistamise. "Tervis on olnud pool aastat korras, olen väga hästi treeninud ja tahan sisehooajal korralikud tulemused teha. Peamine eesmärk on muidugi joosta kiiresti välishooajal. 1500 meetris tahan võtta sihikule aega 3.35."