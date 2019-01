Andi Noot lõpetas tippspordi ja läks metsa tööle

Noot tõdes, et viimased treeningud on olnud väga negatiivsed ning ta käis asja kopsuarsti juures uurimas. “Ta ütles, et mul on astma, ja soovitas koormust vähendada," sõnas Noot Õhtulehele.

Noodal õnnestus pehmelt maanduda, sest ta oli kannapöördeks valmis. "Kui sporti tegin, mõtlesin kogu aeg sellele, et üleminek ühest valdkonnast teise peab olema valutu," märkis neli suve tagasi noorsooklassi EM-il 1500 m jooksus viiendana lõpetanu, kellel on oma firma, mis hooldab metsi.

