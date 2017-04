Andi Noot lõi Tartus üle Tiidrek Nurme rajarekordi

Täna toimus #GORUN Tartu jooksusarja esimene etapp, mille 7 km pikkuse Tartu Parkmetsa jooksu võitis Andi Noot uue rajarekordiga 20.58. Noot lõi üksinda vastutuules soolojooksu tehes 33 sekundiga üle 2015. aastast Tiidrek Nurmele kuulunud rajarekordi 21.31.

Andi Nooda sõnul oli tema eesmärk täna üle pika aja kopsud “roostest” puhtaks tõmmata ja teha tugev pingutus. “Pidevalt ja pidurdamatult kuulen, et võistlusele minnakse “trenni tegema”, mis on väga rumal jutt. Võistlustel tuleb alati väga tugevalt kangutada ja pressida,” lausus Noot ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Saarlane on “veri ninast väljas” päevast päeva rasket füüsilist tööd teinud Eestimaa metsades ning näitajad on võrreldes eelmiste aastatega palju tugevamad.

“Jooksen paarkümmend kilomeetrit nädalas vähem, aga selle teen topelt tasa taastava pulsiga kombineeritult jooksuharjutuste ja ÜKE-ga füüsilist tööd tehes. Alates eelmise aasta augusti lõpust olen püsinud terve. Jätsin ära kõik välislaagrid, et mitte kukkuda samade “orade” otsa, mis eelnevatel aastatel on rikkunud kõik suvehooajad,” tõdes Noot. 6,5 aastat on ta jooksnud oma tulemused haigena. Nüüd ei jäta mees enne, kui saab teada, milleks on tervena võimeline.

“Tänane esimene jooks näitas, et olen täpselt sel kursil, mida oleme planeerinud. Motivatsioon ja tuju on tagasi laes peale mitmeid aastaid läbikukkumisi,” märkis Noot. Ta ei salatse oma plaanide osas ning kavatseb alanud välishooajal ette võtta kõik Eesti keskmaajooksu rekordid alates 1000 m lõpetades 3000 meetriga. Ootan huviga, kuidas mu “hambad” neile peale hakkavad. Panen täiega igal pool ning usun siiani, et ühel päeval saavutan selle, mille nimel päevast päeva tööd teen,” lubas Noot.

Tema järel sai täna Tartu Parkmetsa jooksul teise koha Raido Mitt (Sparta) ajaga 21.48 ja kolmanda koha Karel Hussar (SK Jooksupartner) ajaga 21.54.

Naistest võitis jooksu Leila Luik (TÜASK) ajaga 24.59. Kümne sekundiga kaotas talle lätlanna Jolanta Liepina (SK ProRunner). “Mina juhtisin algusest peale. Esimesel kilomeetril kuulsin selja taga hingamist. Jolanta ette ei läinud ja pigem oli hea parem koos joosta. Kuskil viiendal kilomeetril ma tõstsin tempot ja jäime omaette,” ütles Leila Luik ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Mõlemad naised harjutavad Harry Lembergi juhendamisel. Kolmandaks tuli Moonika Pilli (SK Jooksupartner) ajaga 26.09.