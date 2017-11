Ameerika eluga harjuva Johannes Ermi sihid: EM ja 8000 punkti

„Alguses oli ikka natuke imelik. Aga kui keelega ära harjusin, muutus ka igapäevane elu lihtsamaks,” nendib sügisest USA-s Georgia ülikoolis õppiv ja harjutav 19-aastane Erm, kes treenib Karl Robert Saluri, ameeriklase Devon Williamsi ja islandlase Tristan Freyr Jónssoniga treener Petros Kyprianou käe all.

Uus keskkond vajas esiti harjumist. „Toidud on natuke teistsugused ja ka inimesed. Tänaval kõnnib keegi vastu ja küsib: kuidas läheb? Siis pead vastu küsima, kuidas sul läheb, ja tuimalt edasi kõndima. See on imelik. Tahaks peatuda ja natuke rääkida või siis üldse mitte juttu teha,” kirjeldab Erm harjumatuid kombeid.