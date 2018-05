105 aastat tagasi toimus esimene maratonijooks Eestis

Eesti suurima rahvaspordisündmuse Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu organisaatorid soovivad teha jooksuajalugu ka tänavu, seades Eesti juubeliaastal eesmärgiks korraldada sajandi suurim jooks. Tänase seisuga püsitakse seatud eesmärgi graafikus. Neli kuud enne suursündmust on erinevatele distantsidele registreerinud juba ligi viis tuhat jooksusõpra, millega edestatakse viie aasta tagust rekordilise osavõtuga jooksu registreerimisgraafikut. Senine Eesti suurim jooks toimus 2013. aastal, kui Tallinna Maratonist ja Sügisjooksust võttis osa 20 562 liikumisharrastajat.

Eesti sajandal juubeliaastal on suursündmuse meeleolu tõeliselt rahvuslik ning kõik osalejad on starti oodatud sinimustvalges vormis. Teretulnud on igaühe enda disainitud kostüümid, aga korraldajad aitavad ka omalt poolt kaasa, et soovijad vastavat varustust soetada saaksid. Internetilehel www.sinimustvalge.ee on Eesti rahvusvärvides jooksusärgid juba müügil.

Lisaks saavad kõik tänavusel Tallinna Maratonil ja Sügisjooksul finišeerijad spetsiaalselt Eesti juubeliks kujundatud rukkilille motiiviga medali. Esimest korda pannakse medal kaela ka kõigile 10 km distantsi lõpetajatele. Maratonijooksjad saavad kuldse, poolmaratoni lõpetajad hõbedase ning kümnel kilomeetril osalejad pronksikarva medali, mida ehib juubelisümboolikaga sinimustvalge pael.

Sajandi suurjooksule saab registreeruda internetiaadressil www.jooks.ee.