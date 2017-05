10 ilmekat fakti, mis kinnitavad, et Mägi, Kanter ja Kirt alustasid hooaega hästi

Kolm Eesti kergejõustiklast - 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi, kettaheitja Gerd Kanter ja odaviskaja Magnus Kirt - avasid nädalavahetusel hooaja enda kohta väga korralike resultaatidega. Toome välja kokku kümme fakti, mis seda kinnitavad.

Rõõmust lakke pole põhjust ehk hüpata - näiteks Kanter vigastas ju võisteldes rinnalihast ja 80 meetriga meeste odaviskes tänapäeval ilma ei tee -, küll aga näitasid need võistlused ja tulemused, et nimetatud kolmik on paremas vormis kui mullu samal ajal.

Rasmus Mägi (25) sai laupäeval Shanghais toimunud Teemantliiga etapil ajaga 49,38 kolmanda koha.

*Mägi oli varem jõudnud kõrgeimas sarjas poodiumile (2014 Oslos kolmas ja 2016 Lausanne'is esimene) vaid siis, kui tõkkejooks Teemantliiga punktialana kavas polnud. Shanghais kuulus 400 meetri tõkkejooks aga põhialade hulka, mis tähendas, et võistlema pääsesid vaid vaieldamatud maailma tipud. Sellises konkurentsis polnud Mägi varem kolme sekka jõudnud.

*Mägi jättis seljataha Rio olümpiavõitja Kerron Clementi (rekord 47,24) isiklikult.

*Tartlane polnud kunagi varem hooaega nii hästi alustanud. Tema varasem maikuu tippmark oli 49,48 (2015 Kawasakis).

Gerd Kanter (38) võitis laupäeval Saksamaal Wiesbadenis toimunud võistluse 65.87-ga.





*Viimati heitis Kanter võistlusolukorras ketast nii kaugele pea kaks aastat tagasi, kui võidutses Kohilas kuu aega enne Pekingi MM-i 66.02-ga.

*Välisvõistlusel heitis Kanter viimati nii kaugele aga neli hooaega tagasi (2013), kui teenis hooaja viimasel Teemantliiga etapil Zürichis 67.02-ga esikoha.

*Kui otsida hooaja avavõistlust, mil Kanter nii pika heite tegi, tuleb minna tagasi suisa aastasse 2011, kui ta sai juba märtsikuus Växjös kirja 66.92.





Magnus Kirt (27) avas hooaja Prantsusmaal Montgeronis kindla esikoha toonud 80.02-ga.





*Kirt polnud kunagi varem hooaja avavõistlusel 80 meetri piiri ületanud.

*Tõrvalane polnud kunagi varem hooaja esimesel võistluskatsel 80 meetri piiri ületanud.

*Mullu osales Kirt kaheksal välisvõistlusel ning suutis 80 meetrist jagu saada vaid kodu lähedal Riias (81.17), tänavu on selles arvestuses seis ühest üks.

*Kirdil on kogu karjääri jooksul olnud raskusi välisvõistlustel vormi realiseerimisega (80 meetrit ongi ta väljaspool Eestit kirja saanud vaid mullusel Riia võistlusel), kuid nädalavahetusel Saksamaal suutis ta kõigil viiel mõõtmisele läinud katsel ületada 78 meetri piiri ning korra 80 meetrit. Kirdil polnud seejuures kaasas oma odad, millega visates ta end kõige paremini tunneb.