World Touri võidusõitude korraldaja: pole õige, et parimad ratturid teenivad sama palju kui keskmised hokimängijad

Arsenault' sõnul võiks kalendrisse kuuluda 16-18 võidusõitu, mis toimuksid märtsist juunini ja augustist oktoobrini, kirjutab Spordipartner.ee. "Alguses ei küsiks me teleõiguste eest raha, sest ouline on sarja kaasata rahvusvahelisi sponsoreid ning kindlustada kõrgekvaliteediline toode ja järjepidevus," lausus Arsenault.

"Pole õige, et parimad ratturid teenivad sama palju kui keskmised hokimängijad. Kui tennise- ja golfijuhid said aru, et peavad ühinema, kasvasid nende tulud kümme korda," lisas Arsenault, kes ootab rattaspordis sama käiku.