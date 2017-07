Vueltal hakkavad poodiumil kaunite neidude kõrval seisma ka ilusad noormehed

Nairo Quintana Oscar Gonzalez/WENN.com/Vida Press

Hispaania velotuuri on viimastel aastatel meedias süüdistatud seksimis, sest autasustamis tseremoonial on võitja kõrval ainult kaunid näitsikud. Seetõttu on sel aastal poodiumil assisteerimas ka noormehed.