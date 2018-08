Vuelta velotuuri neljanda etapi võitis ameeriklane Benjamin King, üldliidrina jätkab Michal Kwiatkowski

29-aastase Kingi võiduajaks läks kirja 4.33,12. Talle järgnesid Kasahstani sõitja Nikita Stalnov (Astana), kes kaotas kahe sekundiga ja prantslane Pierre Rolland (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), kes jäi alla 13 sekundiga.

"See on unistuse täitumine," sõnas King Eurospordile pärast etappi. "Ma olen jätkuvalt šokeeritud. Ma hakkasin alles viimasel kilomeetril uskuma, et võin võita täna."

Tuuri üldliider on jätkuvalt poolakas Michal Kwiatkowski (Team Sky). Teisel kohal asub sakslane Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), kaotust liidrile seitse sekundit. Kolmas on britt Simon Yates (Mitchelton-Scott), kes jääb maha 10 sekundiga.

Homme sõidetakse tuuri viies etapp, mille pikkuseks on 188,7 kilomeetrit.