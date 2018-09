Vuelta etapi võitnud kandalane pühendas triumfi surnult sündinud pojale

"Raske on tundeid kirjeldada. Ma võitsin," ei saanud Woods esialgu sõnu suust. "Raja ääres oli nii palju inimesi, kes mu nime karjusid. Mu tiimi (EF Education First) direktor Juanma Garate oli raadio otsas ja lihtsalt karjus viimased 500 meetrit: "Tee seda oma perekonna jaoks!". Mu naisel sündis kaks kuud tagasi poeg surnult. Me kaotasime oma väikse poisi. Ta nimi oli Hunter. Terve mäest üles rühkimise aja mõtlesin ma tema peale. Tahtsin seda võitu nii väga tema pärast. Ning tegingi selle ära!"