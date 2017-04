Võistluse käigus kukkunud USA rattur suri

Pilt on illustratiivne.

Ameerika Ühendriikides toimunud Tour of the Gilal raskelt kukkunud Axeon Hagens Bermani rattur Chad Young vigastustest ei paranenud ja suri.

21-aastane Young kukkus eelmisel pühapäeval koos tiimikaaslase Edward Andersoniga peagruppi jälitades ühel laskumisel. Helikopteriga Tusconi haiglasse viidud Young oli mitu päeva kriitilises seisundis haiglavoodis, kuid reede õhtul tema eluküünal pereliikmete juuresolekul kustus, vahendab Spordipartner.ee.

"Mul pole sõnu, mis suudaksid väljendada minu valu," ütles Axeon Hagens Bermani meeskonna juht Axel Merckx tiimi veebilehel. Saan ainult öelda, et olen väga tänulik tema tundmise eest ja et mul on olnud võimalus jagada tema pühendumust rattasõidu vastu."