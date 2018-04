Võimas vigastuspausilt tagasitulek! Mihkel Räim oli võidukas juba kolmandal stardil

Juba kolmas start lõppes saarlasele võidukalt!

Räim ületas esimesena lõpujoone UCI 2.1 kategooria Vuelta a Castilla y Leon velotuuri 2. etapil (178 km). Grupifinišis järgnesid talle kaks hispaanlast Jon Aberasturi ja Enrique Sanz (mõlemad klubist Euskadi Basque Country - Murias).

Kahe etapi kokkuvõttes on Räim 39. kohal, liidrist Carlos Barberost (Movistar) maas 20 sekundit.

Velotuur lõpeb pühapäeval mägise etapiga.

Is there a better man to deserve this? He came back from a 9 weeks broken hand injury he suffered in a race crash. But @mihkelraim is a VIKING so no wonder he got today his 10th victory with us at #vueltacastillaleon . Thanks WINNER! pic.twitter.com/8tSWHARJl1— IsraelCyclingAcademy (@yallaACADEMY) April 21, 2018