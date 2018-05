Viviani võitis Girol kolmanda etapi

Viviani edestas lõpuspurdis Sam Bennettit ja Danny van Poppelit.

Tuuri üldarvestuses on endiselt liider Simon Philip Yates, kes edestab 47 sekundiga Tom Dumoulini. Kolmas on Thibaut Pinot, tema kaotab liidrile 1.04.

Tanel Kangert jättis täna velotuuri terviseprobleemide tõttu pooleli.

🇮🇹 @eliaviviani wins the stage in Nervesa della Battaglia! 🚴🚴🚴



What a sprint! 😍



🥈 @Sammmy_Be

🥉 @Dannyvanpoppel #Giro #Giro101 @giroditalia pic.twitter.com/zuZkSyFpDm