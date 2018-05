Viiekordne Tour de France´i võitja: Froome ei ole legend, teda tuleks karistada

Viiekordne Tour de France´i võitja, aastatel 1978-1985 suuri tegusid teinud Bernard Hinault ei ole nõus arvamusega, et Chris Froome tõusis Giro d´Italia võiduga tema ja Eddy Merckx´i kõrvale.

"Froome ei ole legend, ta ei kuulu meie kõrvale," torkas Hinault teravalt. "Ta andis Vueltal positiivse dopinguproovi, seega kasutas dopingut ja teda tuleks karistada võistluskeeluga," vahendab prantslase sõnu väljaanne Het Laatste Nieuws.

"Teda poleks tohtinud lubada Girol starti. Miks me peame nii kaua ootama dopingujuhtumi otsust? Kaks itaallast, kellel oli sarnane juhtum (toim. - Alessandro Pettacchi ja Diego Ulissi) said karistuse palju kiiremini. Mis alustel antakse Froome´ile nii palju aega vabanduste leidmiseks? Kas sellepärast, et Sky meeskonnal on palju raha?" jagus Hinault küsimusi ja süüdistusi küll ja veel.

Varasemalt on Hinault neljakordsest Tour de France´i võitjast lugu pidanud, aga nüüd tundub seis olevat risti vastupidine. "Juhtunu on väga kurb. Millise imidži ta rattaspordile loob? Ta võib sarnases olukorras startida isegi Tour de France´il. See oleks skandaalne. See tuleb peatada."