VIDEO | Vueltal vahetus liider, etapivõitja sõitis ametnikule otsa

Geniez kuulus 18-mehelisse jooksikute gruppi ning talle järgnesid finišiheitluses Dylan van Baarle (Team Sky) ja Mark Padun (Bahrain-Merida).

Uueks liidriks kerkis samuti jooksikute hulgas olnud Cofidise rattur Jesus Herrada, kes edestab nüüd üldarvestuses teiseks langenud Simon Yatesi kolme minuti ja 22 sekundiga. Yates kaotas täna võitjale 11.39 ja ületas finišijoone 22. kohal.

Võidumees Geniez põrkas seejuures vahetult finišeerimise järel kokku ühe ametnikuga, kes jooksis talle ette.

What a win for @AlexGeniez ! The @AG2RLMCyclisme rider sprints to victory in stage 12 of #LaVuelta18 pic.twitter.com/IXOVVCLblJ

That looked painful 💥💥💥💥



This man is going to have a sore head in the morning 🤕#LaVuelta2018 pic.twitter.com/jg12jbNeWO