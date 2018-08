VIDEO | Vueltal vahetus liider, etapivõit Kangerti tulevasele tiimikaaslasele

Clarke suutis kolme mehe vahel toimunud finišiheitluses üle mängida Bauke Mollema (Trek-Segafredo) ja Alessandro De Marchi (BMC).

Esikolmikust kaheksa sekundi kaugusele jäänud Molard kuulus 25-mehelisse jooksikute gruppi. Senine liider Michal Kwiatkowski (Team Sky) lõpetas peagrupis, mis kaotas võitjale ligi viie minutiga.

Molard, kes oli enne tänast alles üldarvestuses 28. kohal, juhib nüüd teiseks langenud Kwiatkowski ees 61 sekundiga.

Tänase etapivõitja Clarke`i kodumeeskonna Education Firstiga liitub uueks aastaks teatavasti ka Tanel Kangert.

⚡ Etapa 5 | Stage 5 #LaVuelta18



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @SimoClarke gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Clarke's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/Ob2ZfjsQX8