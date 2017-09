VIDEO | Vueltal Katjuša ratturi kraavi tõuganud fänn oli vaimse puudega

Eilsel Hispaania velotuuri 12. etapil pikali lükatud Katjuša-Alpecini tiimi rattur Maksim Belkov ütles, et ei plaani teda rünnanud pealtvaataja kohta politseisse avaldust teha.

Küll aga kutsus ta ajakirjanduse vahendusel fänne üles mitte koos ratturitega jooksma või neid puudutama.

Tänaseks on selgunud, et Belkovi eile kraavi tõuganud fänn oli vaimse puudega, mis sai ka venelasele edasiste käikude üle otsustamisel määravaks.

"Olen saanud Vuelta korraldajatelt eilse vahejuhtumi kohta lisainfot. Tuleb välja, et sel mehel oli vaimne puue. Minu jaoks on see piisav põhjus, et tema suhtes edasisi meetmeid mitte rakendada," teatas Belkov.

"Olen terve ega saanud vigastada, kuid see võinuks lõppeda hullemalt. Rattasõit on väga ligipääsetav sport. Peame selle sellisena hoidma. Loodan lihtsalt, et see juhtum avab paljude fännide silmad. Palun ärge puudutage kunagi rattureid, ärge jookske meiega kaasa ning palun valvake neid, kes on teie hoole all."

Belkovil läks ratta selga tagasi saamiseks ligi minut, kuid ta suutis 12. etapi lõpetada. Ajakaotust võitjale Thomas Marczynskile kogunes üle 15 minuti.