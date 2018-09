VIDEO | Vuelta velotuuri kaheksanda etapi võitis põnevas lõpuheitluses Alejandro Valverde

Veel sadakond meetrit enne finišit oli napilt ees slovakk Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), aga võimsa lõpu teinud Valverde lõpetas esimesena. Kolmanda koha sai hollandlane Danny von Poppel (LottoNL-Jumbo).

Üldliidrina jätkab prantslane Rudy Molard (Groupama-FDJ). Ta edestab Valverdet 37 sekundiga. Kolmas on sakslane Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), kaotust liidrile on 48 sekundit.

Homme sõidetakse velotuuri 9. etapp, mille pikkuseks on 200,8 kilomeetrit.

