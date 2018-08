VIDEO | Vuelta kuuenda etapi võitis Prantsusmaa sprinter, liidrina jätkab Rudy Molard

155,7 kilomeetri pikkusel etapil edestas Bouhann hollandlast Danny van Poppelit (LottoNL-Jumbo) ja itaallast Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Tuuri üldliidrina jätkab prantslane Rudy Molard (Groupama-FDJ), kes lõpetas tänase etapi peagrupis. Talle järgnevad poolakas Michal Kwiatkowski (Team Sky), kes kaotab 41 sekundiga Molardile. Kolmandal asub sakslane Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), kaotust liidrile on 48 sekundit.

Homme sõidetakse 185,7 kilomeetri pikkune seitsmes etapp, mis algab Puerto-Lumbrerases ja lõpeb Pozo Alconis.

