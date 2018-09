VIDEO | Vuelta etapi võitis Thibaut Pinot, liidrina jätkab Simon Yates

Pinot ründas liidrite grupist kuus kilomeetrit enne finišit ning keegi talle järele ei jõudnud. Teise koha sai kolumbialane Miguel Angel Lopez (Astana), kaotust võitjale tuli 28 sekundit. Kolmandaks jäi britt Simon Yates (Mitchelton-Scott), kes jäi liidrist maha 30 sekundiga.

Tuuri üldliidrina jätkab Yates. Talle järgnevad Alejandro Valverde (Movistar) ja Nairo Quintana (Astana), kes kaotavad vastavalt 26 ja 33 sekundiga.

Homme on Vuelta tuuril puhkepäev. Teisipäeval peetakse 32-kilomeetrine eraldistardist sõit.

