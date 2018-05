VIDEO | Viviani teenis Girol juba neljanda võidu

Grupifinišis järgnesid Vivianile sama ajaga Sam Bennett, Niccolo Bonifazio, Danny van Poppel, Jens Debusschere ja Kristian Sbaragli.

Üldliider on endiselt Simon Yates, kes edestab 56 sekundiga Tom Dumoulini, 3.11-ga Domenico Pozzovivot ja 3.50-ga Chris Froome'i.

A frantic sprint finish ends in victory for @eliaviviani in the treacherous conditions 💦#Giro101 pic.twitter.com/vWLmNi3c9C