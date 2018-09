VIDEO | Valverde sai kauaoodatud MM-kulla, Taaramäe ja Kangert katkestasid

Neljas oli eraldistardis hõbeda saanud hollandlane Tom Dumoulin. Neli paremat said kõik sama lõpuaja 6:46.41.

Rein Taaramäe katkestas umbes 100 km enne finišit. Teda vaevas viimastel päevadel kergemat sorti kõrvapõletik. Tanel Kangert ei sõitnud samuti lõpuni, astudes kõrvale enne viimast ülijärsku tõusu, umbes kümmekond kilomeetrit enne finišit. Katkestas ka meie kolmas mees Norman Vahtra.

Päevakangelasel Valverdel oli varasemalt maailmameistrivõistluste grupisõitudelt kuus medalit, aga mitte ühtegi kuldset. Nüüd, karjääri loojangul sai viga parandatud. Esimese MMi medali, hõbeda, võitis ta juba 2003. aastal.

It's @alejanvalverde 🇪🇸! After so many podiums Alejandro is our 2018 UCI Road World Champion 🇪🇸#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/yKLetNkEyO— UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018