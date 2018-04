VIDEO | Tour of Estonia tuleb mullusest konkurentsitihedam

Eesti koondise kandidaatidest on oma osalemishuvi kinnitanud tiitlikaitsja Karl Patrick Lauk, lisaks on Tour of Estonial startimise võimalusest üle mitmete aastate märku andnud Alo Jakin. Praeguse seisuga jäävad selleaastasest tuurist eemale Martin Laas ja Mihkel Räim, kellel on kohustused oma koduklubide ees startida Jaapani velotuuril. Eesti koondise lõplik koosseis selgub hiljemalt mai keskpaigaks.

Loe veel

Kui möödunud aastal oli Eestimaa velotuuri avaetapp Tallinn-Tartu GP koguni 211 km pikkune, siis tänavu on see 17 km võrra lühem. „Tallinn-Tartu GP-st jääb seekord välja Emumäe-Sadala ring, mis oli mullu kavas Kaareperes toimunud teetööde tõttu. Kuigi tegu on igati atraktiivse rajaosaga, siis sel aastal oleme sunnitud selle välja jätma, et UCI (Rahvusvaheline Jalgratturite Liit) soovil natuke etapi pikkust optimeerida,“ rääkis Kelk. Muudatus teeb Tallinn-Tartu-GP profiililt lihtsamaks, etappi kergendab ka asjaolu, et tänavu sõidavad ratturid kruusal eelmise aasta 5 km asemel umbes 800 meetrit.

Tartu GP vändatakse sama skeemi järgi nagu 2017. aastal ehk siis 9,6 km pikkust linnaringi koos kuulsate Jakobi ja Vanemuise tõusudega läbitakse 18 korral (kokku 173 km).

Rattafestivali kulminatsioon on Ida-Euroopa suurim maanteeratturite võidusõit ehk 37. Tartu Rattaralli. Laupäeval, 26. mail peetavatele rattaralli lasteüritustele on oodata kuni 4000 last ning päev hiljem sõidetavate põhidistantside (135 ja 56 km) stardijoonele ligikaudu 3500 ratturit.