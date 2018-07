VIDEO | Tour de France'ilt eemaldati konkurendile äsanud jalgrattur

Tour de France'il sõideti eile 15. etapp. Velotuuri üldliidri Geraint Thomase meeskond Team Sky sai pärast sõitu halva uudise, kuna nende sõitja Gianni Moscon eemaldati võistluselt.

Etapi esimesel kilomeetril ei mahtunud Gianni Moscon ja Elie Gesbert (Fortuneo-Samsic) koos rajale ära ja Moscon otsustas endale kätega ruumi teha ja äsas Gesbertile. Kohtunikud vaatasid pärast sõitu videost vahejuhtumi üle ning otsustasid itaallase velotuurilt eemaldada.

"Me toetame ning aktsepteerime Tour de France'i korraldajate otsust eemaldada Moscon võistluselt," teatas Team Sky avalduses. "Moscon on väga pettunud oma käitumises ja teab, et vedas ennast ja oma meeskonda alt. Pärast velotuuri lõppu tegeleme põhjalikumalt Mosconiga ning otsustame, kas tema teole järgneb veel tagajärgi."

Mosconil on varasemaltki Team Sky eest sõites probleeme esinenud. Eelmisel aastal sai Moscon kuuenädalalise võistluskeelu, kuna solvas Tour de Romandie ajal konkurenti Kevin Reza'd.