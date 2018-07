VIDEO | Tour de France´il vahetus liider, Kangert ja Taaramäe kaotasid meeskonnasõidus aega

Tour de France´il kavas olnud 3. etapi, 35,5km pikkuse meeskonnasõidu Cholet´s ja selle ümbruses, võitis ajaga 38.46 BMC Racing.

Heitlus esikohale oli äärmiselt tihe. Team Sky jäi võitjale alla nelja, Quick-Step Floors seitsme, Mitchelton-Scott üheksa ja Team Sunweb 11 sekundiga.

Velotuuri liidriks kerkis BMC meeskonna klassikute spetsialist Greg Van Avermaet.

Tanel Kangert ja Astana said etapil 8. koha (+0.51). Arvestades, et Luis Leon Sanchezi eilse katkestamise tõttu starditi seitsmekesi, on tulemus igati korralik. Rein Taaramäe ja Direct Energie teenisid meeskonnasõidus 18. koha (+1.52).