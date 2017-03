Kataloonia velotuuri 6. etapi pikkusega 189 km võitis Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Daryl Impey (Orica-Scott). Võit oli eriti magus sest 30-meheline juhtgrupp püüdis kaks jooksikut kinni finišeerimise käigus, kõigest 25-30 meetrit enne lõpujoont.

Eest olid ära Astana rattur Dario Cataldo ja BMC meeskonna liige Alessandro De Marchi, kes said etapil vastavalt seitsmenda ja viienda koha. Üldliider Alejandro Valverde (Movistar) oli teine.

Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin) finišeeris peagrupis võitjast 26.38 hiljem. Ta sai etapil 112. koha. Enam kui 40 meest jäid täna ajalimiidi kätte ja olid sunnitud tuuri pooleli jätma. Teiste hulgas ka Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Kokkuvõttes on Valverde edu lähima ohustaja Alberto Contadori (Trek-Segafredo) ees 53 sekundit. Taaramäe on 104. kohal.

Velotuur lõpeb pühapäeval Barcelonas.