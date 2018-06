VIDEO | Tanel Kangert tõusis kahe korra võrra Šveitsi velotuuri üldarvestuses

Šveitsi velotuuril toimus kuues, 186 kilomeetri pikkune, etapp, mille võitis taanlane Sören Kragh Andersen (Team Sunweb), Tanel Kangert (Astana) sai 26. koha, kirjutab ERR.

Taanlane Andersen edestas finišis teiseks jäänud austraallast Nathan Haasi (Katjuša-Alpecin) kümne sekundiga. Kolmanda koha saavutas hispaanlane Gorka Izagirre (Bahrein-Merida), kelle kaotus võitjale oli 24 sekundit.

Velotuuri üldliider on austraallane Richie Porte (BMC), kes jäi etapil kuuendaks ning kaotas Sören Kragh Andersenile 27 sekundit.

Tanel Kangert lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 54 sekundi. Kangert ise oli 26. Rein Taaramäe (Direct Energie) lõpetas etapi 93. kohaga, kaotades võitjale 10.32.

Üldarvestuses juhib Richie Porte oma lähimaid jälitajaid Wilco Keldermani ja Sam Oomeni (mõlemad on Team Sunweb) 32 sekundiga.

Kangert tõusis kahe koha võrra ja on nüüd 20. positsioonil ning kaotab liidrile 1.59. Taaramäe on üldarvestuses 70. kohal ja kaotust liidrile on täpselt 29 minutit.