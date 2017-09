VIDEO | Tanel Kangert teeb uue hooaja ettevalmistuses olulise muudatuse

Vigastuspausil olnud Tanel Kangert, kes naaseb pühapäeval Tartu rattamaratonil taas võistlusrajale, andis vastupidavusalade ajakirjale Jooksja intervjuu. Muu hulgas ütles rattaproff, et alustab tänavu ettevalmistust uueks hooajaks tavapärasest varem.

Miks eestlased suudavad tiheda konkurentsiga rattaspordis läbi lüüa? "Eestlased on jonnakad, jäärapäised. Meil on iseloomu, oleme harjunud tööd lõhkuma ka siis, kui see ehk kohe tulemusi ei anna. Selline tammsaarelik töölõhkumine, et lõhu tööd, siis tuleb ka tulemus, toob edu," pakkus Kangert.

Uueks hooajaks valmistumise kohta ütles rattaproff, et läheb tänavu juba novembris Lääne-Euroopasse põhja alla laduma. "Tavaliselt olen olnud novembris Eestis, isegi pool detsembrit, aga sel aastal otsustasin teistmoodi. Vahest hakkan isegi varem võistlema, et kevadel terav olla," rääkis kevadel Giro d’Italial raskelt kukkunud Kangert.