VIDEO: Tanel Kangert kukkus Giro velotuuril ja murdis küünarluu!

Õnnetus juhtus umbes 10 km enne finišit, kui Kangert sõitis liiklusmärgile otsa. Katkestamise eel hoidis eestlane üldarvestuses seitsmendat kohta.

Astana meeskond kinnitas, et Kangert murdis õnnetuses vasaku käe küünarluu ja katkestab tuuri.

"Oh my goodness!" 🤕😱 @AstanaTeam 's Tanel Kangert smashes into some road furniture and takes a nasty fall pic.twitter.com/FHdsLPTk40 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 21, 2017

For our Tanel Kangert it was broken fracture of the left elbow. It's the end of the #Giro100 for him.