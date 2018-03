VIDEO | Taaramäe tiimikaaslased teenisid Paris-Nice´il juba teise võidu

Rein Taaramäe tiimikaaslased Direct Energie meeskonnast on mainekal Paris-Nice velotuuril suurepärases hoos. Viiest etapist on võidetud tervelt kaks.

Viimati sõidetud 165 km pikkusel mägisel 5. etapil triumfeeris 29-aastane prantslane Jerome Cousin. Ta kuulus jooksikute hulka, kellest kaks jäid peagrupile püüdmatuks finišini. Vahe oli lõpuks küll õige napp, aga sellest piisas.

Karjääri kaalukaima võidu teeninud Cousin edestas kahe sekundiga Nils Politt´it (Katjuša-Alpecin) ja nelja sekundiga peagrupi ees finišeerinud Andre Greipelit (Lotto-Soudal).

Cousin sai enda kätte ka mägedekuninga särgi.

Üldarvestuses on liidrikohal Luis Leon Sanchez (Astana). Hispaanlase edu Wout Poelsi (Team Sky) ees on 15 sekundit. Mitmepäevasõit kestab pühapäevani.

Paris-Nice velotuuri 5. etapi lühike kokkuvõte: