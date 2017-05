VIDEO: Taaramäe klubikaaslased teenisid World Touri sõidul kaksikvõidu

Saksamaal toimunud profijalgratturite kõrgeima sarja World Touri jõuproovil Eschborn-Frankfurt (218 km) näitasid võimu Rein Taaramäe klubikaaslased Katjuša-Alpecin meeskonnast.

Finišis mängiti norralase Alexander Kristoffi peale. Lahtivedajaks Rick Zabel, kes viimasest kurvist väljudes, umbes 350 meetrit enne lõppu, tegi sedavõrd terava spurdi, et Kristoffi seljatagant ülejäänud mehed pudenesid. Kristoff mängeldes võitiski, Zabel veeres üle finišijoone teisena. Seda ei juhtu just liiga tihti, et lahtivedaja on tiimi esisprinteri järel teise koha mees. Kolmas oli John Degenkolb (Trek-Segafredo).

Kristoffist sai teine võidusõitja, kes kolmel korral Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt klassiku võitnud. Senine ainus kolmekordne võitja oli Rick Zabeli isa Erik, kes triumfeeris aastatel 1999, 2002 ja 2005. Kristoff tegi puhta töö aastatel 2014, 2016 ja 2017.

